Интересное 29 марта 2023, 15:54 Православным россиянам рассказали, что нельзя делать в Лесное ухоженье «Дни.ру»: память святого Савина Ермопольского чтят 29 марта

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В среду, 29 марта, православные россияне чтят память Савина Ермопольского. В третьем веке этот святой вместе со своими сподвижниками был вынужден оставить службу и укрываться от преследований в деревне. О том, что не рекомендуется делать в Лесное ухоженье, рассказали «Дни.ру».

Наши предки верили, что 29 марта нельзя предлагать девушке руку и сердце, поскольку брак может оказаться несчастливым. Кроме того, в этот день не рекомендуется носить тяжелые сумки, чтобы год не оказался хлопотным, написал сайт utro.ru.

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В день памяти святого Савина также не стоит давать деньги в долг. Человек в таком случае может сам оставаться без средств к существованию.

Верующим в этот день не следует громко кричать или использовать в речи бранные слова. По преданию предков, эти действия могут навлечь на семью нечистую силу.