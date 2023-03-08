08 марта 2023, 17:54
Православным рассказали, можно ли отмечать 8 Марта
Протоиерей Андрей Ефанов: Международного женского дня нет в церковном календаре
В церковном календаре нет Международного женского дня, рассказал журналу «Фома» протоиерей Андрей Ефанов. Он добавил, что не видит ничего плохого в том, что мужчины стремятся порадовать своих родных и близких в этот день, хоть это и чисто светский праздник.
По словам священника, вопрос празднования 8 Марта с точки зрения религии зависит от того, какой смысл люди вкладывают в этот день.
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«Если речь о том, чтобы порадовать своих родных и близких, подарить цветы, лишний раз помочь по дому или по работе и так далее, почему нет?» — высказался Ефанов.
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Протоиерей добавил — сделать приятное близким можно и нужно совершенно без повода. В связи с этим он призвал не акцентировать внимание на Международном женском дне.
Ранее президент Владимир Путин поздравил всех россиянок с 8 Марта, сообщил RT. Издание отметило — глава государства акцентировал внимание на том, что в России этот праздник всегда наполнен особым смыслом.
В этот день мужчины традиционно покупают букеты для своих родных и близких. Флорист и декоратор Татьяна Весенняя посоветовала выбирать декоративные и стойкие цветы.
Праздники
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8 Марта
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