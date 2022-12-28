Интересное 28 декабря 2022, 11:53 Православным людям напомнили, что нельзя делать в день святого Трифона Печенгского Жалоба на погоду в день святого Трифона Печенгского может лишить здоровья

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Сегодня, 28 декабря, православные люди отмечают день почтения памяти святого Трифона Печенгского. «Дни.ру» напомнили об основных традициях этой даты, а также рассказали, чего не стоит делать.

Согласно давним традициям, в этот день определяют мартовскую погоду. Какая погода стоит в этот день, того же стоит ждать и в первый месяц весны. Появившийся ночью иней может говорить о хорошем урожае в следующем году.

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При этом 28 декабря не стоит ругаться с моряками и рыбаками, а также с близкими и знакомыми людьми. В день святого Трифона также нельзя жаловаться на погоду. Это может быть чревато потерей здоровья. Не нужно также посещать лес или ходить в гости.

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