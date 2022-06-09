Правительство России отблагодарило соцработники из Лабытнанги

Правительство России выразило благодарность заместителю директора центра социального обслуживания населения Лабытнанги Наталье Сухоруковой. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Награждение проходило в Москве. Благодарность Сухоруковой вручил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поздравил ее и всех социальных работников с профессиональным праздником, который традиционно проходит 8 июня.

«Как отметил президент, у нас есть очень ценный ресурс — это лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу и уже используются в регионах. При вашем участии запускаются и совершенно новые проекты для повышения качества жизни людей и их семей», — заявил Мишустин.