Правительство Петербурга создало правила проведения свадьбы в торжественной обстановке | 360°

Интересное 26 октября 2022, 15:34 Правительство Петербурга создало правила проведения свадьбы в торжественной обстановке

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Городское правительство Санкт-Петербурга разработало проект «О порядке заключения брака в торжественной обстановке». В документы расписали правила проведения мероприятия. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на сайт Смольного.

Молодоженам и гостям запретили присутствовать на мероприятии в обычной одежде. Теперь посетить церемонию можно только в «элегантно-праздничном» или «деловом» стиле. Военные могут находиться в форме.

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Во время церемонии нельзя использовать смартфоны, а также присутствовать на ней в пьяном виде. Кроме того, молодоженам запретили разрабатывать собственную речь на свадьбе. Текст и сценарий бракосочетания будут писать сотрудники ЗАГСа.

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