Повар развеяла мифы о выборе «правильного» арбуза

Конец лета — сезон, когда на прилавках больше всего самых разных фруктов, ягод и хороших овощей. Домашний повар Юлия Калинина рассказала ИА Nation News, как правильно выбирать арбузы, персики и помидоры, а также где их лучше покупать.

Калинина рассказала, что фрукты и овощи лучше покупать сезонные, а между магазином и рынком выбирать рынок, где есть контроль качества.

Но выбрать хорошие овощи — это отдельная задача. Например, по словам повара, старый метод выбирать арбузы «по звуку», стуча по ним, уже не работает. Вместо этого нужно смотреть на цвет кожуры.

«По звуку уже не отличить, теперь различают только по цветовой гамме кожуры и самой мякоти. Нитратный арбуз можно определить: он будет более мелкий и с четко разграниченной цветовой гаммой. У настоящего граница будет более размыта», — рассказала Калинина.

Персики должны быть обязательно мягкими. Если они твердые — их сорвали раньше, чем они дозрели. Скорее всего, такие персики потеряли свою сочность.

«Я для себя лично выбираю пострашнее и по запаху», — сказала повар.

На помидорах же не должно быть зеленых пятен у основания, где плод крепится к черенку. Кроме того, не стоит брать помятые помидоры, добавила она.