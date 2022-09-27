Правильное питание поможет сохранить молодость | 360°

Интересное 27 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Правильное питание поможет сохранить молодость

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Многие люди обеспокоены вопросом старения. «Ридус» рассказал о привычках, которые помогут надолго сохранить молодость.

Чтобы кожа дольше оставалась молодой, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. При этом наносить данное средство стоит в любое время года.

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Кроме того, не стоит забывать о полноценном сне, занятиях спортом и правильном питании. Такие факторы являются основой здорового образа жизни и красоты.

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Стресс также значительно ухудшает внешний вид. Важно контролировать свои переживания, чтобы не прибавить пять-десять лет.

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