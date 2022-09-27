Правильное питание поможет сохранить молодость | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Наука

27 сентября 2022, 16:06

Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Общество

27 сентября 2022, 16:04

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Интересное

27 сентября 2022, 16:16

Правильное питание поможет сохранить молодость

Читать 360tv в

Многие люди обеспокоены вопросом старения. «Ридус» рассказал о привычках, которые помогут надолго сохранить молодость.

Чтобы кожа дольше оставалась молодой, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. При этом наносить данное средство стоит в любое время года.

Реклама

Кроме того, не стоит забывать о полноценном сне, занятиях спортом и правильном питании. Такие факторы являются основой здорового образа жизни и красоты.

Реклама

Стресс также значительно ухудшает внешний вид. Важно контролировать свои переживания, чтобы не прибавить пять-десять лет.

Красота

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама