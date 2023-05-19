Интересное 19 мая 2023, 16:10 Правила выращивания хорошей рассады озвучили в Союзе дачников Подмосковья Депутат Чаплин: семена важно хранить в бумажных пакетах или стеклянных емкостях

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с РИА ФАН озвучил правила выращивания хорошей рассады.

В первую очередь, эксперт порекомендовал купить качественные семена и подготовить хороший грунт.

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«Семена важно хранить в бумажных пакетах или стеклянных емкостях при правильной температуре — до 13°C. В полиэтилене или пластике семена могут выпреть и заплесневеть, даже если внешне этого не будет заметно», — сообщил депутат.

Чаплин посоветовал приобретать грунт в специализированном магазине. Рассада, по его словам, должна получать достаточное количество солнечного света и воды, а также храниться в прохладном месте, резюмировал он.