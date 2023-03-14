Интересное 14 марта 2023, 16:52 Правила эксплуатации лифтов изменят в России Внеплановые проверки лифтов начнут проводить в России

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В России введут новые правила эксплуатации лифтов. Благодаря нововведению удастся повысить безопасность во время подъема или спуска. Такой информацией поделился вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров. Об этом сообщило ИА НСН.

Теперь проверки будут проводить внепланово. От плановых проверок хотят отказаться. Сотрудники коммунальных служб возьмут под контроль возможные риски обрушения лифтов, а также будут следить за результатами расследования аварий.

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«По сигналам, которые будут приходить на нарушения эксплуатации лифтов или их плохого состояния. Мы надеемся, что это позволит повысить безопасность эксплуатации лифтов», — отметил Захаров.

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