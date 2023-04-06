Интересное 06 апреля 2023, 19:09 Pravda.Ru: негативные эмоции забирают у человека энергию

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Негативные эмоции и деструктивные мысли способны лишить человека энергии. Об этом рассказала коуч, мастер спорта Ольга Филимонова в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, уровень энергетики человека снижается во время гнева, страха, агрессии и зависти. Яркие эмоции, высокочастотная музыка позволят избавиться от негатива, добавила Филимонова.

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Отмечается, что освободиться от деструктивных мыслей также можно благодаря занятиям спортом и энергодыхательным практикам.