12 мая 2023, 18:29
Pravda.Ru: гиперактивность и любопытство являются главными качествами щенков
Многие владельцы щенков настораживаются при излишней гиперактивности и чрезмерном любопытстве своих питомцев. Такое поведение является естественной частью развития собак, сообщил сайт Pravda.Ru.
Гиперактивность щенков объясняется особой любовью к играм и юношеским задором. Кроме того, в первые годы жизни животные могут постоянно что-то грызть, благодаря этому питомцы изучают окружающий мир.
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Отмечается, что также щенки обладают большим аппетитом и могут внезапно заснуть.
Собаки
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