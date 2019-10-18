Пранкеры Вован и Лексус предупредили губернатора Аляски о «российской угрозе»
Пранкеры позвонили губернатору Аляски от имени бывших премьера Украины и посла Украины в США Владимира Гройсмана и Валерия Чалова.
В телефонном разговоре они предупредили о якобы существующем «заговоре» против Аляски со стороны России. По словам пранкеров, Владимир Путин, путем хитрой схемы, собирается провести референдум о независимости Аляски, а потом присоединить ее к России.
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Майк Данливи пообещал передать сведения руководству.
«Мне бы очень хотелось, чтобы мой украинский был также хорош, как ваш английский», — заметил губернатор, сказав, что его мать свободно говорила по-украински, а его бабушка была родом из Украины и прибыла в США в 1960-е годы.
Пранкеры попросили также внести в санкционный список певца Николая Расторгуева за его песню про Аляску.
Вован и Лексус стали известны из-за телефонных розыгрышей публичных личностей. Они звонили с розыгрышами Джону Маккейну, Александру Лукашенко, Михаилу Саакашвили, Петру Порошенко и многим другим