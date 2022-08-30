PR-директор «Детского мира» Рычкова рассказала о самых популярных игрушках для детей

Дети чаще всего предпочитают машинки, куклы, массы для лепки, мягкие игрушки и наборы для вышивки бисером. Таким мнением поделилась PR-директор «Детского мира» Наталья Рычкова. Об этом сообщило ИА НСН.

«Топ-5 игрушек — это небольшие машинки с гаражами. Это также куклы — как импортного производства, так и российского. Также это различные истории для поделок руками: фетровые игрушки шить, бисер», — пояснила специалист.

Мягкие игрушки, добавила Рычкова, на протяжении долгих лет пользовались популярностью среди детей. Они не потеряли своей актуальности до сих пор. Причем дети предпочитают как стандартных плюшевых зайчиков и мишек, так и современных необычных героев.

«Здесь абсолютно традиционный набор, который не меняется на протяжении всего существования „Детского мира“. Мы 75 лет продаем примерно одинаковый топ-5, просто меняются производители», — заметила специалист.