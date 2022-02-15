15 февраля 2022, 00:03
Позирующая нерпа с Сахалина умилила подписчиков — это стоит увидеть
Сахалинец показал видео с позирующей нерпой и умилил подписчиков
Сахалинский фотограф Денис Шатохин снял на видео нерпу и поделился кадрами в соцсети. Ролик с милым животным вызвал восторг у пользователей.
Фотографу удалось снять нерпу с помощью квадрокоптера. Животное некоторое время позировало на камеру, а затем уплыло. Шатохин добавил к ролику музыку и выложил видео в Instagram.
«Очень милая нерпа немного мне попозировала, а вода нереально прозрачная», — написал под своим постом фотограф.