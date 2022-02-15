Сахалинский фотограф Денис Шатохин снял на видео нерпу и поделился кадрами в соцсети. Ролик с милым животным вызвал восторг у пользователей.

Фотографу удалось снять нерпу с помощью квадрокоптера. Животное некоторое время позировало на камеру, а затем уплыло. Шатохин добавил к ролику музыку и выложил видео в Instagram.

«Очень милая нерпа немного мне попозировала, а вода нереально прозрачная», — написал под своим постом фотограф.