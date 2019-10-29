Пожилой бодибилдер поразил зрителей чемпионата и Сеть
На прошедшем в Киеве чемпионате по бодибилдингу — 2019 один из спортсменов отошел от стандартов выступления и снискал популярность в интернете. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на Life.ru.
Пожилой участник чемпионата станцевал на сцене и изобразил походку пингвина.
Зрителей покорили его непосредственность, юмор и, конечно же, отличные мускулы.
Ролик с самопрезентацией мужчины облетел интернет, и пользователи Сети оценили его выходку. Некоторые отметили сходство спортсмена с телеведущим Николаем Дроздовым.