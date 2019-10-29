Пожилой бодибилдер поразил зрителей чемпионата и Сеть

Пожилой участник чемпионата станцевал на сцене и изобразил походку пингвина.

Зрителей покорили его непосредственность, юмор и, конечно же, отличные мускулы.

Ролик с самопрезентацией мужчины облетел интернет, и пользователи Сети оценили его выходку. Некоторые отметили сходство спортсмена с телеведущим Николаем Дроздовым.