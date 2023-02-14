Интересное 14 февраля 2023, 14:07 Пожилая пара из Великобритании назвала совместное времяпрепровождение главным успехом счастливой жизни

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Пожилые супруги из Великобритании Арчи и Марта Киркланд в разговоре с изданием Daily Record сообщили, что главным успехом счастливой жизни является совместное времяпрепровождение.

Британцы познакомились в начале 1950-х годов в Лондоне, а спустя пять лет связали себя узами брака. С тех пор, по словам Арчи и Киркланд, они практически не разлучались, написало РИА ФАН.

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Сейчас 93-летний Арчи и 91-летняя Марта вместе проживают в доме престарелых.

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