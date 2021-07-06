Пожарный из Нью-Йорка, которому пересадили лицо, рассказал о новой жизни

Бывшему спасателю Патрику Хардисону, который буквально лишился лица во время тушения пожара, сделали операцию. Произошло это в 2016 году. О том, как сложилась жизнь у пожарного спустя пять лет, рассказал телеканал Fox News.

Патрик сообщил, что больше всего он хотел спокойно играть со своими детьми в футбол и видеть, что они не боятся его из-за обезображенного лица. Ведь, после трагедии он перестал общаться с детьми, а после от него ушла жена, написала «Газета.ru».

Инцидент произошел еще в 2001 году в городе Сенатобия в Миссисипи. Хардисон участвовал в тушении пожара в доме на колесах и попал под обрушение. На некоторое время американец оказался отрезанным от выхода из-за огня. Однако ему все же удалось выбраться из горящего дома, получив многочисленные ожоги.

Хардисон буквально лишился своего лица. У него сгорели уши, губы, почти весь нос и веки, но сохранилось зрение. Спустя 14 лет и 71 пластическую операцию Патрик согласился на пересадку лица.

Врачи предупредили бывшего пожарного, что успех такой операции составляет лишь 50%, но он все равно согласился. К счастью, операция, длившаяся 26 часов, прошла успешно. Патрику предстоял долгий путь восстановления и привыкания к новой внешности.

Он рассказал, что своим примером хочет поддержать всех тех, кто также получил ожоги и теперь не может жить с новой внешностью. По словам бывшего спасателя, всегда есть надежда.