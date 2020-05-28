Пожарные в Москве спасли маму-утку с утятами. Видео

Мотогруппа пожарно-спасательного центра Москвы, совершая патрулирование, получила просьбу о помощи от жителей. Они беспокоились о семействе уток, которые бегали между двух дорог. Об этом «360» сообщила пресс-служба ведомства.

Ситуация произошла на Панфиловском проспекте вблизи торгового центра. Между двух дорог бегали мама-утка с маленькими утятами. Граждане переживали, что птиц могут случайно задавить. Они попросили спасателей перевезти животных к пруду.

Состав быстрого реагирования с радостью выполнили просьбу. Они взяли картонную коробку, поймали птиц и перевезли их в безопасную зону.

Ранее в Подмосковье жители спасли застрявшую на балконе утку. В квартире никого не оказалось, поэтому неравнодушные соседи вызвали альпиниста. Он залез на балкон и освободил дикую птицу.