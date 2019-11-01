  • Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы. Видео

    01 ноября 2019, 19:53

    Анастасия Кукова

    При тушении пожара на Большой Сухаревской площади пожарные спасли 31 человека и сову по имени Абу. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
    Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы. Видео

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    При пожаре в восьмиэтажном многоквартирном доме обрушилась шахта лифта. Возгорание началось, предварительно, на втором этаже. Из числа спасенных три человека госпитализированы. Но угрозы их жизни нет.

    В одной из квартир пожарные нашли сову.

    «Птица была очень напугана, никому не давалась в руки, пожарные смогли „уговорить“ птицу и отнесли ее в машину, где Абу и нашла взволнованная хозяйка», — сообщили в МЧС.

    Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы. Видео | Изображение 1
    Источник фото: Управление МЧС России по Москве

    Жительница горевшего дома Марианна забрала птицу и со слезами на глазах поблагодарила ее спасителей.

    Она рассказал телеканалу «М24», что держала уральскую неясыть. Марианна сообщила, что птица повредила крыло в питомнике, где сов разводили специально для фотографов.

    «Сову хотели выбросить, а человек, который там работает, нам привез его. С тех пор он живет у меня и считается полноценным членом семьи», — сообщила хозяйка. Марианна и ее сова сейчас греются в ресторане. Пожарные пообещали, что в ближайшее время они смогут вернуться домой.