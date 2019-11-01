Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы. Видео
Все госпитализированные после пожара на Большой Сухаревской отравились дымомПодробнее
При пожаре в восьмиэтажном многоквартирном доме обрушилась шахта лифта. Возгорание началось, предварительно, на втором этаже. Из числа спасенных три человека госпитализированы. Но угрозы их жизни нет.
В одной из квартир пожарные нашли сову.
«Птица была очень напугана, никому не давалась в руки, пожарные смогли „уговорить“ птицу и отнесли ее в машину, где Абу и нашла взволнованная хозяйка», — сообщили в МЧС.
Жительница горевшего дома Марианна забрала птицу и со слезами на глазах поблагодарила ее спасителей.
Она рассказал телеканалу «М24», что держала уральскую неясыть. Марианна сообщила, что птица повредила крыло в питомнике, где сов разводили специально для фотографов.
«Сову хотели выбросить, а человек, который там работает, нам привез его. С тех пор он живет у меня и считается полноценным членом семьи», — сообщила хозяйка. Марианна и ее сова сейчас греются в ресторане. Пожарные пообещали, что в ближайшее время они смогут вернуться домой.