Повара и официанты составили топ блюд, которыми вы можете отравиться

Одной из самых опасных категорий блюд назвали салаты. Работники признались, что они могут лежать в коробке неделю, а в худшем случае отравление может вызвать майонез.

Напитки со льдом также должны вызвать подозрение: аппарат для приготовления льда могут плохо чистить, и тогда в нем скопятся плесень и бактерии. Даже чай со льдом может стать причиной расстройства кишечника.

Сотрудники кафе посоветовали дважды подумать прежде, чем заказать блюдо дня: его могут приготовить из продуктов с истекающим сроком годности. Часто испорченным бывает соевый соус — его попросту могут целый день не убирать из-под солнца.

Сайт Life сообщил, что самым безопасным признали выбор известных сетевых заведений в противовес сомнительным местам вроде привокзальных закусочных.