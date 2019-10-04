  • Повара и официанты составили топ блюд, которыми вы можете отравиться

    04 октября 2019, 19:47

    Ирина Нагайникова

    Работники общепита рассказали, чем вы рискуете отравиться в кафе и как этого избежать. Опасаться следует «блюда дня», черного чая и соевого соуса, сообщил «Царьград».

    Одной из самых опасных категорий блюд назвали салаты. Работники признались, что они могут лежать в коробке неделю, а в худшем случае отравление может вызвать майонез.

    Напитки со льдом также должны вызвать подозрение: аппарат для приготовления льда могут плохо чистить, и тогда в нем скопятся плесень и бактерии. Даже чай со льдом может стать причиной расстройства кишечника.

    Сотрудники кафе посоветовали дважды подумать прежде, чем заказать блюдо дня: его могут приготовить из продуктов с истекающим сроком годности. Часто испорченным бывает соевый соус — его попросту могут целый день не убирать из-под солнца.

    Сайт Life сообщил, что самым безопасным признали выбор известных сетевых заведений в противовес сомнительным местам вроде привокзальных закусочных.