Повар рассказал, как сделать говядину мягче

Лишь несколько хитростей и секретов помогут сделать самое жесткое мясо мягким и тающим во рту. О том, какой рецепт лучше всего использовать для говядины, рассказал повар, сообщило «Утро.ру».

В качестве ингредиентов хозяйке понадобятся: 350 граммов говядины, три столовые ложки соевого соуса, одно яйцо, луковица, одна столовая ложка крахмала, 10 грамм имбиря, одна чайная ложка девятипроцентного уксуса, соль и перец по вкусу.

Первым делом необходимо нарезать говядину на тонкие слои. По словам повара, чем тоньше это сделать, тем лучше впитается маринад.

Затем нарезанные куски мяса нужно выложить в тарелку, приправить специями по вкусу, соевым соусом, добавить крахмал, разбить яйцо и все тщательно перемешать.

Пока мясо напитывается маринадом, следует покрошить перец на тонкие брусочки, измельчить лук и имбирь. На разогретой сковороде подогреть мясо в течение пары минут. Нельзя допустить, что отдельные кусочки слипались друг с другом. После нужно выложить их на тарелку.

В той же сковороде нужно обжарить лук с перцем до золотистого цвета, добавить уксус и мясную зажарку. Полученную смесь нужно тушить около трех минут. В завершении добавить имбирь с чесноком и разведенный крахмал.

Под крышкой будущее блюдо должно потомиться в течении пяти минут. Мясо, украшенное зеленью, лучше всего подавать с отварным рисом.