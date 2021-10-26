Повар назвал блюда, которые можно приготовить во время локдауна

Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко заявил, что во время нерабочих дней, которые будут длиться в России более недели, гражданам по-прежнему следует питаться сбалансированной и полезной пищей. Он предложил свой список блюд, которые можно приготовить во время локдауна, написал сайт NEWS.ru.

Во время болезни коронавирусом повар посоветовал россиянам отказаться от мяса. Связано это с тем, что организму не стоит тратить свою энергию на переваривание мясных продуктов.

«Что касается топа блюд, я бы посоветовал делать на локдауне большие, массовые блюда — типа плова, паэльи, бешбармарка — тех блюд, которыми можно накормить большую семью, приготовив все в одной кастрюле. Пока все это готовится, можно шинкануть два-три салата, чтобы это в дополнение стояло на столе», — рассказал Емельяненко.

Шеф-повар также посоветовал в период локдауна поискать интересные рецепты, которые понравятся всей семье. Кроме того, совместная готовка с женой или с мужем поспособствует большему сближению супругов. По словам Емельяненко, это такой своеобразный тимбилдинг.