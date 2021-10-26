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    26 октября 2021, 15:09

    Повар назвал блюда, которые можно приготовить во время локдауна

    Шеф-повар Емельяненко: плов, паэлья и бешбармарк помогут накормить большую семью

    Оксана Лавнюженко

    Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко заявил, что во время нерабочих дней, которые будут длиться в России более недели, гражданам по-прежнему следует питаться сбалансированной и полезной пищей. Он предложил свой список блюд, которые можно приготовить во время локдауна, написал сайт NEWS.ru.

    Повар назвал блюда, которые можно приготовить во время локдауна

    Во время болезни коронавирусом повар посоветовал россиянам отказаться от мяса. Связано это с тем, что организму не стоит тратить свою энергию на переваривание мясных продуктов.

    «Что касается топа блюд, я бы посоветовал делать на локдауне большие, массовые блюда — типа плова, паэльи, бешбармарка — тех блюд, которыми можно накормить большую семью, приготовив все в одной кастрюле. Пока все это готовится, можно шинкануть два-три салата, чтобы это в дополнение стояло на столе», — рассказал Емельяненко.

    Шеф-повар также посоветовал в период локдауна поискать интересные рецепты, которые понравятся всей семье. Кроме того, совместная готовка с женой или с мужем поспособствует большему сближению супругов. По словам Емельяненко, это такой своеобразный тимбилдинг.