Интересное 22 декабря 2022, 15:45 Повар Горелова рассказала, какие продукты не стоит добавлять в селедку под шубой Повар Горелова посоветовала не добавлять в селедку под шубой слишком много лука

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Селедка под шубой является излюбленным блюдом многих россиян на Новый год. Однако неправильный процесс приготовления может испортить салат. Повар Анастасия Горелова рассказала, какие ошибки не стоит допускать во время готовки. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист посоветовала не добавлять в блюдо слишком много лука. Для порции достаточно половины большой или одной маленькой луковицы. Однако вовсе отказываться от этого продукта тоже не стоит. Если же вам не нравится вкус овоща, то можно заменить его на кислое яблоко.

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Кроме того, Горелова пояснила, что значимую роль играет качество рыбы. Лучшим вариантом будет купить селедку и засолить ее самостоятельно. Экономить на майонезе также не стоит. В дешевых вариантах содержится слишком много уксуса, что может убить вкус блюда, написало utro.ru.

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