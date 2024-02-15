Интересное 15 февраля 2024, 15:16 Поцелуй в камеру. Редкий манул попал на видео в Хакасии Появилось видео с редким красивым манулом в Хакасии

Читать 360tv в

В объектив видеокамеры на территории государственного природного биосферного заповедника в Хакасии попал редкий манул. Кадрами, где животное «целует» фотоловушку, поделилась пресс-служба заповедника.

Видеофакт стал уже третьим, который подтверждает обитание в заповедной Хакасии этого вида животных.

Реклама

«Рекомендуем всем смотреть, радоваться и умиляться, потому этот вид в Красной книге может поменять свой статус на „малоизученный“ с „вероятно исчезнувший“», — рассказали в пресс-службе.

В заповеднике также отметили, что появление манула стало результатом многолетней научной работы на этой территории.

В Московском зоопарке посетители чаще всего любят следить за бытом манула Тимофея. Директор учреждения Светлана Акулова рассказала, что в зимний период вес манула увеличивается, окрас меняется, а шерсть становится гуще.