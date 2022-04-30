30 апреля 2022, 09:11
Post Malone рассказал, когда выйдет новый альбом «Twelve Carat Toothache»
Рэпер Остин Пост (Post Malone) рассказал, когда выйдет его четвертый альбом «Twelve Carat Toothache». По его словам, послушать альбом можно будет 3 июня. Об этом сообщила «Газета.Ru».
На пластинке будут фиты с такими исполнителями, как Doja Cat, Roddy Ricch и Robin Pecknold. Кроме того, в альбом войдет трек «One Right Now» с The Weeknd, который вышел еще в ноябре 2021 года. Всего в альбом войдет 14 треков. Общая длительность составит 45 минут.