Послушницы из Африки появятся в двух женских монастырях Москвы

Первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве. Об этом сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

«Определились с первыми женскими обителями, в которых традициями русского монашества будут делиться с африканскими послушницами. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри столицы первыми примут кандидатов в монашество», — написал митрополит в своем Telegram-канале. Фрагмент его сообщения привело РИА «Новости».

В сообщении он также отметил, что опыта настоятельницам-игумениям Викторине и Иулиании не занимать.

В конце декабря прошлого года священный синод РПЦ принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. В его состав должны входить две епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. Архиепископ Ереванский и Армянский (ныне — митрополит Клинский) Леонид (Горбачев) назначен был патриаршим экзархом Африки.