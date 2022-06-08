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    08 июня 2022, 01:38

    Послушницы из Африки появятся в двух женских монастырях Москвы

    Митрополит Клинский Леонид: первые послушницы из Африки поступят в московские монастыри

    Валерия Шафирко

    Первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве. Об этом сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

    «Определились с первыми женскими обителями, в которых традициями русского монашества будут делиться с африканскими послушницами. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри столицы первыми примут кандидатов в монашество», — написал митрополит в своем Telegram-канале. Фрагмент его сообщения привело РИА «Новости».

    В сообщении он также отметил, что опыта настоятельницам-игумениям Викторине и Иулиании не занимать.

    В конце декабря прошлого года священный синод РПЦ принял решение о создании патриаршего экзархата Африки. В его состав должны входить две епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. Архиепископ Ереванский и Армянский (ныне — митрополит Клинский) Леонид (Горбачев) назначен был патриаршим экзархом Африки.