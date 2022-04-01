Последний ветеран из Ростовской области поделился секретом долголетия

Виктор Читоевич Патаридзе является единственным ветераном Великой Отечественной Войны в станице Старочеркасской Ростовской области. Несмотря на свой почтенный возраст — 98 лет — мужчина полон энергии и планирует отпраздновать юбилей в 100 лет, передал сайт kp.ru.

Мужчина поделился секретом своего счастья и долголетия. По его словам, важно с любовью относиться к своей семье, а также принимать все, что приготовила судьба. Кроме того, долгие годы жизни может подарить позитив и желание посвящать свое время труду.

«Я благодарен, что могу находиться в таком хорошем месте, в окружении родных людей, где все тебя уважают и ценят. Поэтому не унываю, а живу полной жизнью», — признался ветеран.