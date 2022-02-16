Последний сезон сериала «Острые козырьки» выйдет в конце февраля

Финальный сезон британского сериала «Острые козырьки» выйдет 27 февраля. Такой информацией поделился режиссер проекта Энтони Бирн. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Сериал выйдет в эфир на телеканале BBC One. Также первая серия будет представлена в закрытом формате в Бирмингеме 24 февраля.

После того, как работа над проектом подойдет к концу, создатели приступят к другим картинам, связанным с данной вселенной. Например, они планируют выпустить полнометражный фильм-сиквел. Съемки картины начнутся в 2023 году.

Оригинальный сериал посвящен банде из Бирмингема, которая образовалась после окончания Первой мировой войны.