Посетителям выставки «Город для каждого» раздали номера «Вечерней Москвы»

Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных достижений Москвы «Город для каждого» подошла к концу. Мероприятие проходило в московском Манеже, передала «Вечерняя Москва».

На мероприятии побывали более 70 тысяч человек. Всего в рамках выставки провели 250 развлекательных мероприятий. Посетители смогли отследить изменения Москвы, которые произошли в городе за последние десять лет.

Газета «Вечерняя Москва» присоединилась к мероприятию в качестве информационного партнера. Гостям выставки раздавали свежие выпуски газет.