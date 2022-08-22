22 августа 2022, 23:21
Посетителям выставки «Город для каждого» раздали номера «Вечерней Москвы»
Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных достижений Москвы «Город для каждого» подошла к концу. Мероприятие проходило в московском Манеже, передала «Вечерняя Москва».
На мероприятии побывали более 70 тысяч человек. Всего в рамках выставки провели 250 развлекательных мероприятий. Посетители смогли отследить изменения Москвы, которые произошли в городе за последние десять лет.
Газета «Вечерняя Москва» присоединилась к мероприятию в качестве информационного партнера. Гостям выставки раздавали свежие выпуски газет.