Интересное 15 декабря 2022, 03:30 Посещение пещеры «Таврида» в Крыму станет бесплатным

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На протяжении двух месяцев посетить крымскую пещеру «Таврида» можно будет бесплатно. Там представят экспозицию полотен пленэра художников. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

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Выставка начнет свою работу 17 декабря. Официальное открытие мероприятия состоится 24 декабря. Данный проект нацелен на увеличение популярности пещеры и демонстрацию ее уникальных художественных особенностей. Акция станет творческим экспериментом для художников из Крыма.