Поселок-призрак снесут на Ямале

Ямальский поселок Полярный ликвидируют к концу 2024 года. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Поселок-призрак располагается на 110-м километре железной дороги Чум — Лабытнанги. 17 лет назад это место покинули последние жители. Власти города переселили их в Лабытнанги.

На данный момент решаются правовые вопросы. Сносить поселок планируют в два этапа. В первый планируют ликвидировать экологический урон и снести 21 объект. Строительную технику доставят в Полярный уже этой зимой. В ходе второго этапа власти планируют рекультивировать земельные участки.