Посадку самолета при сильном шторме в Магадане сняли на видео

Пассажирский самолет А319, который вылетел из Хабаровска, успешно приземлился в Магадане, несмотря на сильный шторм, написал сайт «Утро.ру».

Посадка лайнера попала на видео. На кадрах видно, во время приближения к земле, судно отклоняется от курса из-за сильного ветра. Уточняется, что боковой ветер сдул лайнер в сторону. Благодаря мастерству пилотов, самолет выровнял траекторию. Посадка оказалась комфортной и мягкой.