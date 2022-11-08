Портал Womanhit рассказал, от каких вещей стоит избавиться до Нового года | 360°

Интересное 08 ноября 2022, 15:11 Портал Womanhit рассказал, от каких вещей стоит избавиться до Нового года Womanhit: перед Новым годом стоит пересмотреть свой гардероб

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Портал Womanhit подготовил рекомендации по поводу того, от каких вещей стоит избавиться до наступления Нового года.

В первую очередь, специалисты советуют пересмотреть свой гардероб и избавиться от одежды, которая больше года пролежала в шкафу без надобности.

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«Не исключено, что в будущем году появятся новые тренды или придется покупать дополнительную одежду, а старая и ненужная будет только захламлять гардероб», — процитировало utro.ru сообщение издания.

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Также стоит перебрать свой холодильник и выкинуть продукты, у которых истек срок годности.

Лишним дома будет и календарь за 2022 год. Его не следует оставлять даже в качестве украшения, поскольку человек, по словам фен-шуй специалистов, не сможет настроиться на новый период жизни.

Носки, которые потеряли пару или имеют неприглядный вид, также стоит выбросить. Такие вещи накапливают негативную энергию и отрицательно влияют на энергетику, считают мастера по фен-шуй.