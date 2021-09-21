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    21 сентября 2021, 17:31

    Porsche из фильма «Рискованный бизнес» с Томом Крузом ушел с аукциона

    Арина Бобкова

    Спорткар Porsche 928 1979 года, который участвовал в съемках фильма «Рискованный бизнес» с Томом Крузом, продали в ходе торгов на аукционе в США. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сайт торгового дома Barrett-Jackson.

    Porsche из фильма «Рискованный бизнес» с Томом Крузом ушел с аукциона

    Покупатель отдал за автомобиль 1,98 миллиона долларов (около 145,5 миллиона рублей). Эта сумма стала рекордной, так как еще ни один человек не тратил на покупку модели Porsche 928 такие деньги.

    В автомобиле установлен 4,5-литровый двигатель V8 мощностью 240 лошадиных сил. Также автомобиль обладает пятиступенчатой механической коробкой передач. Салон выполнен из натуральной кожи. Для съемок картины белый автомобиль перекрасили в бронзовый цвет.

    Также для съемок фильма были использованы другие аналогичные автомобили. Однако именно за рулем этой модели находился Том Круз. На этой машине он научился управляться с механической коробкой передач, а также принимал участие в съемках погони.

    Автомобиль обнаружили спустя десять лет после завершения съемок фильма, в 1993 году. Машину отреставрировали и начали выставлять в музеях в качестве экспоната.