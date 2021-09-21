Porsche из фильма «Рискованный бизнес» с Томом Крузом ушел с аукциона

Спорткар Porsche 928 1979 года, который участвовал в съемках фильма «Рискованный бизнес» с Томом Крузом, продали в ходе торгов на аукционе в США. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на сайт торгового дома Barrett-Jackson.

Покупатель отдал за автомобиль 1,98 миллиона долларов (около 145,5 миллиона рублей). Эта сумма стала рекордной, так как еще ни один человек не тратил на покупку модели Porsche 928 такие деньги.

В автомобиле установлен 4,5-литровый двигатель V8 мощностью 240 лошадиных сил. Также автомобиль обладает пятиступенчатой механической коробкой передач. Салон выполнен из натуральной кожи. Для съемок картины белый автомобиль перекрасили в бронзовый цвет.

Также для съемок фильма были использованы другие аналогичные автомобили. Однако именно за рулем этой модели находился Том Круз. На этой машине он научился управляться с механической коробкой передач, а также принимал участие в съемках погони.

Автомобиль обнаружили спустя десять лет после завершения съемок фильма, в 1993 году. Машину отреставрировали и начали выставлять в музеях в качестве экспоната.