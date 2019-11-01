Pornhub назвал самые популярные запросы о костюмах перед Хэллоуином

Хэллоуинский фонарь. Лайфхаки по созданию самых страшных тыкв Подробнее

Больше всего пользователей порносайта интересует Харли Квинн. Чуть-чуть в популярности ей уступает Джокер. В топ-3 также попал тег «учитель». Остальные запросы сильно отстают от лидеров.

Далее идут «горничная» и «суккуб» — демон похоти и разврата женского пола. Кроме того, перед Хэллоуином пользователи Pornhub интересовались образами Чудо-женщины, принцессы Жасмин, Гарри Поттера, Человека-паука, Бэтмена, Аладдина, Капитана Марвел, Эластики из «Суперсемейки», Джин Грей/Темного Феникса из франшизы «Люди Икс», Майкла Майерса из фильмов ужасов «Хэллоуин».

Составители рейтинга обратили внимание, что мужчины и женщины задают разные запросы. Например, женщины на 76% чаще ищут видео с участием ковбоев, на 68% — с Майклом Майерсом и на 53% чаще — с Гарри Поттером. В то же время мужчины на 216% больше интересуются роликами с Джин Грей или Темным Фениксом, на 139% — с Эльвирой и на 96% — с Капитаном Марвел.

Джокер попал в топ самых популярных запросов после премьеры одноименного фильма. Теперь это слово упоминается до сотни тысяч раз каждый день. С тем же самым столкнулась Харли Квинн после выхода супергеройского боевика «Отряд самоубийц» в 2016 году.