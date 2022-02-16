Территорию Надыма приведут в порядок в 2022 году

Благоустройство Надыма продолжится в 2022 году. Такой информацией поделился глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

В городе приведут в порядок микрорайоны 3А и 18. В первом проведут ремонт подъезда пятого дома на улице Топчева. Кроме того, там построят парковку, проведут реконструкцию плиты, уложат асфальт и установят бордюры.

Работы на улице Кедровой начали еще в прошлом году и продолжат в 2022 году, а сквер памяти воинов Великой Отечественной украсят растениями.