Интересное 06 апреля 2023, 16:51 Порядка 200 детей примут участие в чемпионате профессий на Ямале

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Чемпионат профессий «Юный мастер» стартовал на Ямале. В нем примут участие порядка 200 детей со всего округа. В качестве места проведения конкурсов выбрали Новый Уренгой, Лабытнанги и Ноябрьск. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Составляя конкурсные задания, организаторы ориентировались на возраст участников. Самому юному из них всего пять лет. Дети продемонстрируют свои навыки парикмахерском деле, дизайне, инженерии и других профессиях.