Киноэксперт Степанов рассказал, чем обусловлена неугасающая популярность советских фильмов

Советские фильмы продолжают держать планку популярности среди взрослого населения России и стран СНГ. Эксперт в области киноиндустрии, студент продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Дмитрий Степанов рассказал, в чем кроется секрет старого кинематографа. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По его словам, главную роль в создании картин занимало Государство. Фильмы проходили цензуру, из-за чего на экран попадали работы на тему политики, войны, истории и культурного развития граждан.

«Современный кинематограф в России лишен такого государственного влияния в силу новых демократических рыночных отношений и капиталистического строя. Кинематограф сейчас спонсируется по большей части частными фондами, например, Фондом кино, который рассматривает кино с точки зрения прибыльности проекта, которая, в свою очередь, прямо зависит от зрительского интереса», — пояснил Степанов.