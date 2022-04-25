Популярность русского языка в качестве письменного выросла

Исследователи института имени Пушкина проанализировали уровень популярности русского языка в мире. Они пришли к выводу, что русский язык куда более востребован как письменный, чем как устный. Об этом сообщила «Парламентская газета».

На данный момент во всем мире русским языком владеют 258 миллионов человек. Он занимает пятое место по популярности, уступая лишь английскому, испанскому, китайскому и французскому. Следом за ним идут арабский, португальский, немецкий, рассказала член Совета по русскому языку при Правительстве, один из авторов исследования Маргарита Русецкая.