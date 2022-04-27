Популярность IT-сферы в Петербурге возросла

Конкуренция между IT-специалистами значительно выросла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ресурс для поиска вакансий HeadHunter.

Руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова заявила, что в последнее время компании начали либо создавать меньшее число вакансий IT-сферы, либо вовсе «замораживать» поиск подобных специалистов.

При этом жители города, напротив, начали создавать в разы больше резюме в подобной сфере, а также заниматься мониторингом рынка.