Популярному музыкальному сайту «Зайцев.нет» пригрозили баном

Мосгорсуд взыскал с известного музыкального сайта «Зайцев.нет» (Zaycev.net) почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских музыкальных копий и пригрозил блокировкой в случае повторного нарушения. Прежде сайт уже пытались заблокировать.

Решение было вынесено по нескольким искам. В первом говорилось о песнях авторства Любови Успенской, в качестве компенсации по нему с «Зайцев.нет» сайта взыщут 660 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Второе судебное разбирательство было связано с большим количеством исполнителей. Среди них: «Агата Кристи», «Гости из будущего», «Ленинград» и Serebro. Размер компенсации в этом случае составил 3,2 миллиона рублей, хотя первоначально правообладатели хотели компенсации в 40 миллионов.

Кроме того, «Зайцев.нет» запретили создавать такие технические условия на своем сайте, которые позволяли бы незаконное размещение или скачивание песен. При повторном нарушении сайт может ждать вечная блокировка.

Сайту «Зайцев.нет» и ранее угрожали черными списками. Например, на этом настаивала принадлежащая Лиане Меладзе звукозаписывающая компания «Вельвет Мьюзик».

В 2016 году во время рассмотрения иска об этом в Мосгорсуде истец требовал пожизненной блокировки сайта за незаконное распространение фонограмм на песни «У меня появился другой» и «Это было прекрасно», авторское право на которые принадлежит Константину Меладзе. В ходе судебного разбирательства стороны договорились о мировом соглашении.

«Зайцев.нет» — известный сайт для бесплатного прослушивания и скачивания музыки, он был запущен в 2004 году и позже стал одним из крупнейших музыкальных площадок Рунета.