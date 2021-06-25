Попугай из Тайланда украл и съел бриллиантовое ожерелье

В Тайланде попугай украл у хозяйки бриллиантовое ожерелье и выклевал камни. Пропажу женщина обнаружила не сразу, рассказал Newinform.

В Тайланде женщина заметила пропажу 21 бриллианта из своего ожерелья. Оказалось, что ее попугай по имени Фрости стащил ожерелье и выклевал бриллианты.

Выяснилось это, когда попугай стал плохо себя чувствовать и отказываться от еды. Хозяйка птицы отнесла ее в ветеринарную клинику. На рентгене специалисты увидели в желудке птицы инородные предметы. Попугая прооперировали и извлекли из его желудка бриллианты, добавила радиостанция «Говорит Москва».

Сообщается, что здоровью попугая больше ничто не угрожает, но он будет находиться в клинике под присмотром ветеринаров еще неделю, пока не затянутся швы.