Только спросить. Как бесплатно попасть в бизнес-класс в самолете

Журналистка издания поделилась секретом: большинство пассажиров берут дешевые билеты, поэтому даже в эконом-классе остаются нераспроданными несколько мест с увеличенным пространством для ног. Поэтому покупая билет из Чикаго в Нью-Йорк, она специально не бронировала конкретное место, а на стойке регистрации спросила, можно ли повысить класс обслуживания. Это оказалось возможным, репортеру даже принесли бесплатный приветственный напиток.

При этом на регистрацию сотрудница издания пришла раньше остальных пассажиров. Так же советует делать и Ник Каунтер — глава компании, которая занимается бронированием парковки и отелей в аэропортах. По его словам, шансы оказаться в бизнес-классе, заплатив за эконом, выше у одиноких путешественников.

Бывший сотрудник British Airways Саймон Мартон подчеркнул, что при обращении с такой просьбой нужно быть вежливым. И понимать, что класс обслуживания могут в итоге и не повысить.

По его словам, больше всего проблем возникает с пассажирами, которым раньше повышали класс обслуживания, и теперь считают, будто имеют на это право.