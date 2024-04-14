Интересное 14 апреля 2024, 12:55 Помогать маломобильным пассажирам в столичном метро будут 350 собак-проводников Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Специалисты подготовили 350 собак-проводников, которые оказывают помощь пассажирам с ограниченными возможностями в использовании Московского метрополитена. Животных обучили проходить через турникеты пользоваться эскалаторами, а также подавать упавшие вещи.

С начала 2014 года в Московском метрополитене под руководством специалистов из Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили 350 собак-проводников.

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Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что в столице продолжает развиваться безбарьерная среда в городском транспорте по поручению Сергея Собянина.

«Уже более 10 лет под контролем инспекторов ЦОМП в метро проходит обучение собак-проводников, в этом году специальную подготовку пройдут еще 50 животных», — отметил Максим Ликсутов.

Собаки таких пород, как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка, лучше всего подходят для роли проводников. Они обучаются проходить через турникеты, пользоваться эскалаторами и помогать в случае упавших предметов. Собаки быстро привыкают к шуму и толпам, способны спокойно реагировать на изменения окружающей среды.

Заявку на сопровождение ЦОМП можно оставить на официальном сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», а также по номеру телефона: +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает ежедневно с 05:30 до 01:00.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о вещах, которые забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы.