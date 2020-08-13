Пользователи соцсетей узнали способ умножения чисел без калькулятора

Пользователи социальной сети TikTok узнали о методе быстрого умножения чисел без калькулятора по «способу индейцев майя».

Уточняется, что британская учительница опубликовала ролик, который набрал уже несколько миллионов просмотров. В нем автор показывает лайфхак для быстрого решения даже сложных примеров, пишет «Царьград».

Этот способ известен как японский, но есть версия, что его придумали индейцы майя. Отмечается, что человеку для этого даже не нужно знать таблицу умножения и уметь считать столбиком. По совету жительницы Великобритании, нужно заменить цифры линиями. После этого множители располагают перпендикулярно по отношению друг другу.

Далее чертятся две дуги, слева и справа. В итоге получаются три области. Левая соответствует сотням, середина — десяткам, а правый сектор — единицам. После этого подсчитывается количество точек пересечения линий. Полученное число является правильным ответом.

Подписчики восхитились простотой интересного способа. Нашлись и те, кто усомнился в его необходимости во времена смартфонов и других гаджетов.