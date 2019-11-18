Пользователи Сети увидели настоящее отношение парней к селфи

Портал подчеркнул, что девушки любят делать селфи в любое время и в любом месте, особенно если довольны своим внешним видом. А вот парни, наоборот, не испытывают удовольствия от фотографирования себя.

В интернете появился ролик, главный герой которого улыбается для фотографии, а после готового снимка резко меняет выражение лица. Его реакция подтверждает нелюбовь парней к селфи.

На сайте Reddit видеоролик набрал уже более 100 лайков.

Пользователей видео развеселило. Некоторые даже нашли в парне себя: «Ахахаха, это 100% я! Когда она делает одно и то же фото в 150 раз», «Я вам клянусь, если снять на скрытую камеру, как я делаю фото с женой, то вы увидите такую же картину».

Другие же попробовали найти причину его злости: «Его любимая команда проиграла 6:1, скажите спасибо, что он вообще улыбнулся на камеру», «Лол, когда твоя любимая команда проиграла, и ты мертв внутри, но для фото нужно улыбнуться».