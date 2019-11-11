Пользователи Сети пришли в ужас от вида бородатого червя

На Reddit появилось видео с необычной безглазой рыбой с длинными острыми зубами. Его сняли в Малайзии еще в 2016 году.

На кадрах видно, что существо лежит на воздухе, задыхаясь, открывает рот и хватает зубами палку, которую к нему подносят. Внешне оно похоже на угря. Кожа его белого цвета, у него есть два плавника и явно острые зубы. Пользователи Сети ужаснулись при виде необычной «рыбы».

«Это похоже на потомство демона и угря с рыбьими зубами», — написал комментатор.

Специалисты предположили, что это был бычок бородатого червя Taenioides cirratus. Его тело достигает в длину около 15 сантиметров, а местом обитания для него служат прибрежные зоны и устья рек Индо-тихоокеанского региона. Живет он в илистом грунте.