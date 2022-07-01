Пользователи Сети пожалели медведя, которого напугал кот Тигр

Пользователи социальной сети TikTok пожалели медведя, которого напугал суровый кот по кличке Тигр. Видео с животными стало вирусным и уже набрало множество просмотров. Об этом написал «Ридус».

На кадрах видно, как медведь, случайно попав на чужую территорию, не был готов к тому, что его встретит грозный кот с говорящим именем Тигр. Косолапый растерялся и пожелал поскорее спрятаться от строгого хозяина.

В комментариях к ролику некоторые пользователи Сети отметили смелость кота, а другие, напротив, пожалели медведя, которому от испуга пришлось убегать в лес.

«Лол, кот явно не понимал, что он и медведь из разных весовых категорий», «Какой смелый кошак!», «У вас есть лицензия на содержание дома такого Тигра?», «Когда у кота совсем нет инстинкта самосохранения», «Боженьки, надеюсь, медведь не пострадал», — написали они.