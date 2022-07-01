Пользователи Сети посочувствовали попугаю, который лишился дома из-за кота

Видео с маленьким попугаем, который лишился дома, появилось в Telegram-канале Milota_zoo. На кадрах видно, как пушистый кот растянулся на всю клетку и невозмутимо смотрит на птичку, не пуская ее внутрь. Об этом написал «Ридус».

Пользователи соцсети посочувствовали попугаю, который не знает как попасть к себе в дом, не разозлив четвероного соседа. Кот при этом лежит с таким видом, будто клетка всегда принадлежала лишь ему одному.

«Давай, птиц! Гони нахала!», «Бедный попугайчик, где ему теперь спать?», «Ахах, котяра прям очень наглый», «У кота морда еще такая типа: „Чего пришел? Я тебя не ждал“» — написали комментарии под видео.