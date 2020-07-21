Пользователи Сети нашли «секретную» мышцу на своем теле

По словам пользовательницы, с помощью этой мышцы древние приматы выпускали ногти, с которыми было удобнее карабкаться на деревья, так как они усиливали хватку.

«Есть такое. Еще и когти остались бы — было б отлично спину чесать», — поделились своим опытом другие пользователи. Большинство эту «секретную» мышцу обнаружили.

При этом многие не нашли ее просто потому что неправильно выполняли указания @kr0mesha. Автор поста пожаловалась на невнимательность комментаторов. «Пишешь: соедините пальцы и нагните кисть руки на себя. Люди: соединяют пальцы, кисть не наклоняют, видят сгибатели», — отметила она.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» сможет распознавать средний палец и другие неприличные жесты в «Клипах», сервисе коротких вертикальных видео. Эта технология сейчас находится на этапе тестирования.