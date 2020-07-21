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    21 июля 2020, 21:45

    Пользователи Сети нашли «секретную» мышцу на своем теле

    Александра Каширина

    Пользовательница Twitter @kr0mesha рассказала подписчикам, как определить, есть ли на руке рудиментарная длинная ладонная мышца. Оказалась, для этого нужно всего лишь соединить большой палец и мизинец и согнуть кисть.

    По словам пользовательницы, с помощью этой мышцы древние приматы выпускали ногти, с которыми было удобнее карабкаться на деревья, так как они усиливали хватку.

    «Есть такое. Еще и когти остались бы — было б отлично спину чесать», — поделились своим опытом другие пользователи. Большинство эту «секретную» мышцу обнаружили.

    При этом многие не нашли ее просто потому что неправильно выполняли указания @kr0mesha. Автор поста пожаловалась на невнимательность комментаторов. «Пишешь: соедините пальцы и нагните кисть руки на себя. Люди: соединяют пальцы, кисть не наклоняют, видят сгибатели», — отметила она.

    Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» сможет распознавать средний палец и другие неприличные жесты в «Клипах», сервисе коротких вертикальных видео. Эта технология сейчас находится на этапе тестирования.

    Новости SMI.FM